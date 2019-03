Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht blijft ook de komende uren op het hoogste niveau staan, op 5. De reden is dat de dader van de schietpartij in de tram nog voortvluchtig is. Het hoogste dreigingsniveau duurt in elk geval tot 22.00 uur.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan een terroristisch motief van de schutter nog niet uitsluiten.