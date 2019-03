Minder ongevallen tijdens de wintersport

Het aantal ongevallen tijdens de wintersport ligt dit seizoen een stuk lager dan een jaar geleden. Het gaat vooral om beenbreuken en letsel aan knieën, meldt alarmcentrale Eurocross. Er waren in de periode december tot en met begin maart aanzienlijk minder meldingen van hersenschuddingen.

Net als in eerdere jaren kwamen uit Oostenrijk de meeste meldingen van Nederlanders die betrokken waren bij een ongeval, gevolgd door Frankrijk en Italië. In totaal ging het om 1100 hulpvragen van wintersporters in nood, 12 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Eurocross noemt het relatief grote aantal meldingen van hartinfarcten en beroertes en griepgevallen op de skipiste opvallend. De oorzaken hiervoor zijn volgens de organisatie onbekend.

,,Hoewel sinds 2017 de welbekende gipsvluchten niet meer bestaan, organiseerden we dit seizoen toch een eenmalige gipsvlucht vanuit Innsbruck om de drukte goed op te kunnen vangen”, aldus een woordvoerster van de hulporganisatie.