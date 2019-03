Mishandelaars ober Praag aangeklaagd

De twee broers die vorig jaar een ober in Praag in elkaar zouden hebben geslagen, zijn maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden verdacht van poging tot moord. Het Tsjechische Openbaar Ministerie sprak daar eerder ook al van.

Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze tot achttien jaar gevangenisstraf krijgen. Het is nog niet bekend wanneer ze worden voorgeleid.

De mannen waren in april betrokken bij een vechtpartij. Ze maakten deel uit van een groep die op een terras hun eigen bier dronken. Een ober sprak ze daar op aan en vroeg ze om weg te gaan, waarna een opstootje ontstond. Ober Miroslav wilde ingrijpen en werd vervolgens geschopt en geslagen. Daardoor liep hij een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op.

Drie mensen uit de groep kregen voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen. De mishandeling leidde in Tsjechiƫ en Nederland tot grote verontwaardiging.