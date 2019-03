NCTV: Alles op alles om dader te vinden

De hulpdiensten zullen ,,alle energie” inzetten om de dader van de schietpartij in Utrecht op te sporen. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg.

,,Het is goed dat burgers alert zijn op wat de overheid van hen vraagt”, aldus Aalbersberg. Het afkondigen van het hoogste dreigingsniveau, 5, is bedoeld om de diensten te helpen hun werk te doen.

Of de situatie gevolgen heeft voor de provinciale verkiezingen woensdag kon Aalbersberg nog niet zeggen. Hij vertrok na de korte persverklaring meteen richting crisisoverleg met premier Rutte en andere leden van het kabinet.

Over slachtoffers had Aalbersberg nog weinig informatie. ,,Er zijn slachtoffers te betreuren, maar daar kan ik geen verdere mededelingen over doen.” Ook sloot hij niet uit dat er meerdere daders zijn, ofschoon er momenteel naar één persoon wordt gezocht.