Nog zes auteurs maken kans op Libris Prijs

De schrijvers Jan van Aken, Johan de Boose, Rob van Essen, Esther Gerritsen, Bregje Hofstede en Ilja Leonard Pfeijffer maken nog kans op het winnen van de prestigieuze Libris Literatuur Prijs en de bijbehorende 50.000 euro, zo blijkt uit de gepubliceerde shortlist.

De jury las ruim tweehonderd boeken. Het aantal potentiƫle winnaars is teruggebracht van achttien naar zes.

De jury heeft naar eigen zeggen gekozen voor zes romans die ,,de wereld in een nieuw licht tonen of ons juist confronteren met de onbegrijpelijkheid ervan”, aldus het juryrapport. ,,Ze schudden aan vaste denkbeelden en vertrouwde ervaringen, ze verrassen en bevrijden. Dat is de kracht van fictie en de betekenis van literatuur.”

De shortlist:

– De ommegang, Jan van Aken – Querido

– Het vloekhout, Johan de Boose – De Bezige Bij

– De goede zoon, Rob van Essen – Atlas|Contact

– De trooster, Esther Gerritsen – De Geus

– Drift, Bregje Hofstede – Das Mag

– Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeijffer – De Arbeiderspers

De zes genomineerde auteurs ontvangen elk 2500 euro. De jury, met oud-minister Jet Bussemaker als voorzitter, maakt 6 mei bekend welke roman de prijs wint.