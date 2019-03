Oranje leeft mee met slachtoffers Utrecht

Ronald Koeman en zijn spelers van het Nederlands elftal leven mee met de slachtoffers van de aanslag in een tram in Utrecht. ,,We weten nog niet precies wat er is gebeurd, Maar dit is natuurlijk vreselijk”, zei de bondscoach.

Oranje verzamelde zich maandagmiddag in Zeist voor de eerste duels in de EK-kwalificatie met Wit-Rusland en Duitsland. De spelers van het Nederlands elftal werden door een woordvoerder van de KNVB van de gebeurtenissen in Utrecht op de hoogte gebracht. ,,Ik zat zelf nog in een bespreking”, zei Koeman. ,,Maar daarna hebben we wel even voor de televisie gezeten.”

,,Ik weet niet of dit nog van invloed is op onze wedstrijd van donderdag tegen Wit-Rusland”, zei Koeman. ,,We weten nog te weinig over wat er allemaal is gebeurd.”

Op advies van de politie worden maandag geen toeschouwers toegelaten bij de training van Oranje. Ruim achthonderd supporters hadden zich voor de oefensessie van het Nederlands elftal aangemeld.