Oranje weert publiek na aanslag in Utrecht

De training van het Nederlands voetbalelftal is maandagmiddag in Zeist toch niet open voor publiek. Dat heeft de KNVB in overleg met de politie besloten.

Aanleiding is de aanslag in een tram in Utrecht. De KNVB zegt in nauw contact te staan met de autoriteiten en zal de situatie blijvend monitoren.

Ruim achthonderd supporters hadden zich voor de training aangemeld. Oranje bereidt zich vanaf maandag voor op de eerste wedstrijden in de EK-kwalificatie tegen Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag).