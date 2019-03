Politie in actie bij Trumanlaan

Speciale eenheden van de politie zijn in actie bij de Utrechtse Trumanlaan. Journalisten die zich hadden opgesteld ter hoogte van een vierlaags flatgebouw in de buurt van de Van Heuven Goedhartlaan zijn weggestuurd.

De kruising met de Van Heuven Goedhartlaan is afgezet met politielint. Politie te paard ziet er op toe dat er niemand de straat in kan. De Trumanlaan ligt vlak achter het 24 Oktoberplein waar de schietpartij in een tram plaatsvond.

Bij de tram zelf zijn in witte pakken gestoken onderzoekers bezig met onderzoek. De politie heeft een drone ingezet om ook van bovenaf beelden van de plek te maken. Er zijn nog enkele ambulances aanwezig. De politie liet eerder weten dat alle gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis.