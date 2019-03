Politie: schutter Utrecht voortvluchtig

De persoon die in een tram schoot in Utrecht, is voortvluchtig. De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn, maar spreekt vooralsnog van een dader.

Na de schietpartij heeft de politie scholen in de stad geadviseerd de deuren dicht te houden. Dat zegt een woordvoerster van de scholenkoepel SPO. Bij SPO Utrecht zijn 35 scholen voor openbaar basisonderwijs in Utrecht aangesloten.

De gemeente Utrecht heeft een telefoonlijn opengesteld voor mensen die vragen hebben over de schietpartij. Dat maakt de gemeente dinsdag bekend in een weblog, dat opengesteld is wegens het incident. Het nummer is 030-2860000.