Een auto die na de schietpartij in Utrecht werd gezocht, is teruggevonden aan de Tichelaarslaan. Het gaat om een rode Renault Clio. De auto was kort ervoor geroofd met een carjacking aan de Amerikalaan, een eind verderop. Die laan ligt in de wijk Kanaleneiland, net als het 24 Oktoberplein waar de schietpartij in de tram plaatsvond.