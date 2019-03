Pompeo staat stil bij schietpartij Utrecht

,,Amerika staat naast jullie”, zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) tijdens een bijeenkomst in Kansas waar ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) aanwezig was.

Pompeo sprak van een ,,tragisch incident” in Utrecht waarbij drie doden vielen. ,,We zullen jullie op alle mogelijke manieren helpen in deze tragische tijden.”

Beide bewindslieden waren bij een evenement in aanloop naar de internationale zakentop (Global Entrepeneurship Summit) die begin juni in Den Haag plaatsvindt.