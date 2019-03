Schietpartij binnen paar minuten wereldnieuws

Enkele minuten nadat de eerste berichten over de schietpartij in Utrecht waren binnengekomen, kwamen nieuwsmedia in de hele wereld met berichtgeving over het incident waarbij een onbekend aantal gewonden is gevallen.

,,Several people injured in shooting in Dutch city of Utrecht,” kopten Euronews en veel andere nieuwszenders zoals het Amerikaanse CNN.

Vrij snel ook sijpelde in de berichtgeving het mogelijke terroristisch motief van de schietpartij door in de internationale pers. ,,Anti-terrorism police are at the scene,” schrijft het Britse BBC News.

Ook op Twitter media behoort de hashtag #utrecht tot de trending topics wereldwijd.