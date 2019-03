Sporenonderzoek bij tram gaat verder

De politie heeft de tram in Utrecht waarin maandag de dodelijk schietpartij plaatshad nog niet vrijgegeven. Het sporenonderzoek gaat door. De gemeente meldt dat een deel van het gebied rondom het 24 Oktoberplein nog is afgezet, maar dat de afzetting in de loop van de avond wordt opgeheven.

U-OV, de openbaar vervoerder in de Utrechtse regio, meldt dat er dinsdag tot nader order geen trams rijden tussen Utrecht CS en Nieuwegein Zuilenstein. Wel rijden er vervangende bussen. De trams rijden wel tussen Nieuwegein Zuilenstein en Nieuwegein/IJsselstein-Zuid.

Het vervoersbedrijf spreekt van een zwarte dag voor alle medewerkers.