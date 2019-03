De Turkse regering is solidair met het volk en de regering van Nederland en wenst de gewonden en nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij sterkte toe. In een boodschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken condoleert Ankara de nabestaanden van de slachtoffers van aanslag ,,door wie en met welke motieven die dan ook zou zijn gepleegd”. ,,We wensen de nabestaanden sterkte en de gewonden een spoedig herstel toe”, aldus de boodschap.