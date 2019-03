Uitvaart oud-bevelhebber Couzy in Den Haag

In zijn geboorteplaats Den Haag vindt maandag de uitvaart plaats van luitenant-generaal buiten dienst Hans Couzy. Hij was nauw betrokken bij de oorlog in voormalig Joegoslavië.

De in 1940 geboren Henri André Couzy begon zijn militaire loopbaan in 1957 en eindigde zijn carrière als bevelhebber van de landmacht. Dat legeronderdeel moest hij hervormen na het einde van de Koude Oorlog.

Hij leidde de overgang van een dienstplichtig leger naar een beroepsleger. Hij vond de missie naar Srebrenica in voormalig Joegoslavië vanwege de ingrijpende reorganisaties onverantwoord.

Srebrenica werd beschermd door Nederlandse blauwhelmen toen het werd ingenomen door de Bosnische Serviërs. Die vermoordden daarna 8000 moslimmannen en jongens. Couzy vond dat Dutchbat geen blaam trof omdat ze veel te weinig middelen hadden.

Na zijn pensionering bleef Couzy nauw betrokken bij de krijgsmacht. Hij was onder meer voorzitter van de FVNO/MHB, de federatie voor officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Kloosterkerk in Den Haag. Daar staat een militaire erewacht. Militairen van het Korps Rijdende Artillerie (waarvan Couzy commandant is geweest) dragen de kist. Daarna wordt in besloten kring afscheid van Couzy genomen.