UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal

Het UMC Utrecht heeft van veiligheidsregio GHOR het verzoek gekregen om het calamiteitenhospitaal open te stellen. Hoeveel slachtoffers er worden opgevangen is nog onbekend.

Het calamiteitenhospitaal, met 200 bedden, is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Binnen een half uur na opening kunnen slachtoffers hier worden opgevangen.

Het ziekenhuis wordt geopend als sprake is van een aanslag of grote ongevallen in Nederland, die de reguliere opvangcapaciteit te boven gaan. Daarbij wordt de coördinatie op het gebied van veiligheid overgenomen door GHOR.