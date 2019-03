Universiteit Utrecht dicht

De Universiteit Utrecht is uit voorzorg gesloten na het schietincident in de stad. ,,Alle medewerkers, studenten en gasten in gebouwen van de Universiteit Utrecht worden op dit moment geadviseerd binnen te blijven. Bedrijfshulpverleners staan bij de deuren van gebouwen van de Universiteit Utrecht om mensen te adviseren binnen te blijven. Mensen kunnen alleen naar binnen na legitimatie”, aldus de universiteit.

Colleges, tentamens en promoties gaan door voor wie al in het gebouw aanwezig is. Studenten die een les, tentamen of promotie missen kunnen zich beroepen op overmacht.

Bij de hoofdingangen van panden van de Hogeschool Utrecht staan extra mensen bij de deuren. ,,Alle ingangen zijn gesloten, maar bij de hoofdingang hebben we verscherpt toezicht”, zegt een woordvoerster van de hogeschool. ,,Op last van de politie hebben we studenten gevraagd om binnen te blijven. We roepen iedereen op om niet in paniek te raken en kalm te blijven en verdere berichtgeving af te wachten.”