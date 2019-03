Utrecht: drie dodelijke slachtoffers

De schietpartij in een tram in Utrecht heeft aan drie mensen het leven gekost. Negen mensen raakten gewond, drie van hen zijn er ernstig aan toe. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen bekendgemaakt.

,,We gaan uit van een terroristisch motief”, aldus van Zanen. De politie is op zoek naar één dader, wiens identiteit ook bekend is gemaakt, maar meerdere daders zijn volgens Van Zanen niet uit te sluiten.

,,Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en de mensen die er getuige van zijn geweest”, zei de burgemeester. ,,Echt vreselijk.”