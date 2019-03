Vakbonden blij met verloop acties in het ov

De vakbonden zijn ,,erg tevreden” over het verloop van de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer maandagochtend. ,,Zo’n 90 procent van de NS-medewerkers deed mee aan de acties, dat is een heel mooi resultaat”, zegt een woordvoerder van FNV.

Tot 07.06 uur reden er in het hele land geen treinen, bussen trams en metro’s; een actie met als doel de AOW-leeftijd op 66 jaar te houden. ,,De overgrote meerderheid van Nederland staat achter ons”, aldus de zegsman van de bond.

Ook CNV is positief gestemd. ,,De actiebereidheid is heel hoog. Heel veel mensen begrijpen het en steunen deze acties. Het is een signaal naar het kabinet, dit kunnen ze niet negeren”, stelt een woordvoerder.