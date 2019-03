Verdachte Tanis vervolgd voor verkrachting

Verdachte Gökmen Tanis (37) die wordt gezocht in verband met de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht maandag, is verwikkeld in een andere strafzaak. Hij wordt verdacht van een verkrachting in de nacht van 10 op 11 juli 2017. Begin deze maand, op 4 maart, was hierover een zogeheten niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Utrecht. Hij zat tot die tijd in voorarrest, blijkt uit rechtbankgegevens.

De advocaat van de verdachte, Mireille Veldman, wilde maandag geen enkel commentaar geven. Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank zijn niet bereikbaar.

De NOS meldt dat Tanis ook nog andere zaken op zijn kerfstok heeft, zoals een poging doodslag in 2013, een inbraak in een vrachtwagen in 2012 en een winkeldiefstal in 2014. Ook zou hij in dat jaar zijn opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat.