De verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen woensdag kunnen gewoon doorgaan, ondanks de aanslag in Utrecht. Dat zei premier Rutte maandag. Meerdere partijen hebben hun campagne stilgelegd naar aanleiding van de schietpartij. Daarover wilde Rutte niets zeggen. ,,Ik sta hier niet als VVD’er, de campagne is the least of my worries.”