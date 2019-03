Vlaggen op overheidsgebouwen dinsdag halfstok

Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen dinsdag halfstok, in reactie op de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt.

De koninklijke standaard die op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt gehesen, wordt dinsdag voorzien van een zwarte wimpel ten teken van rouw. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandagavond laten weten. Het Koninklijk Huis volgt hiermee de vlaginstructie van de overheid. De vlaginstructie geldt voor gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland.

De koninklijke standaard zelf wordt nooit halfstok gehesen. De standaard is een type vlag of vaandel dat aan een persoon of functie gebonden is.