Geen nepwapens toegestaan op Dutch Comic Con

Bezoekers van de Dutch Comic Con in Utrecht mogen komend weekeinde geen nepwapen meenemen naar het evenement in De Jaarbeurs. Een populair onderdeel van het evenement is dat bezoekers zich verkleden als hun favoriete karakter uit een film, serie of videogame. Bij die uitdossing kan een nepwapen horen, maar vanwege de gebeurtenissen maandag zijn die nu niet toegestaan, meldt de organisatie.

De organisatie treft extra veiligheidsmaatregelen na de schietpartij maandag. Zo is er een strikte toegangscontrole, mogen tassen niet mee naar binnen en zijn er meer beveiligers.