Gemeenten sluiten kades wegens hoogwater

Gemeenten langs de grote rivieren, zoals Zaltbommel en Arnhem, hebben dinsdag laaggelegen kades afgesloten. Die gaan onderlopen door de hoge waterstanden op de Rijn, Waal en IJssel. Woensdag bereikt de Rijn naar verwachting de hoogste stand van rond de 13 meter boven NAP bij Lobith. Het hoogwater zal tot het weekeinde aanhouden. De hoge waterstand is niet zorgwekkend.

Volgens waterschap Rivierenland is in het stroomgebied van de grote rivieren in de afgelopen twee weken ongeveer 100 millimeter regen gevallen, evenveel als gewoonlijk in twee wintermaanden valt. Ook in Zwitserland en Duitsland is veel regen gevallen, dat via Rijn en Waal naar de Noordzee moet worden afgevoerd.

Het schap maalt het water uit de polders in de Betuwe, de Alblasserwaard en het Land van Maas en Waal. De nevengeul langs de Waal bij Nijmegen stroomt sinds enkele dagen weer mee met de rivier. In Limburg is de Maas buiten de oevers getreden.