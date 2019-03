‘Kabinet legt volle verantwoordelijkheid af’

Het kabinet gaat zijn volle verantwoordelijkheid afleggen over de schietpartij in Utrecht maandag. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegde dat dinsdag toe in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer, maar benadrukte wel dat hij eerst de politie en het Openbaar Ministerie ,,alle ruimte” wil geven om onderzoek te doen. Veel nieuwe informatie kon Grapperhaus de Kamer naar eigen zeggen niet bieden.

De minister beloofde ,,transparantie” over de zaak en beloofde ,,nog meer alertheid”. Hij bestreed het verwijt van PVV-leider Geert Wilders dat het kabinet de zaak ,,onder het tapijt probeert te vegen”.

Wilders eiste het aftreden van Grapperhaus, omdat die verantwoordelijk is voor het Openbaar Ministerie. Dat heeft zich niet verzet tegen vrijlating van de verdachte, die een lang strafblad heeft. Wilders vindt dat Grapperhaus ,,zich moet schamen” voor zijn ,,schandelijke verklaring” in de Tweede Kamer over de toedracht van de aanslag. Grapperhaus riep juist op om ,,rustig te blijven” en politie en OM hun werk te laten doen.