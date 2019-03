Kamer debatteert nog niet over ‘Utrecht’

De Tweede Kamer zal dinsdag niet debatteren met premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) over de dodelijke schietpartij van maandag in Utrecht. PVV-leider Geert Wilders, die het debat had aangevraagd, kreeg hiervoor alleen steun van Forum voor Democratie.

De kwestie kwam dinsdag ook al uitgebreid aan de orde in het wekelijkse vragenuur van de Kamer. FVD-voorman Thierry Baudet steunde het verzoek van Wilders. Alle andere partijen willen ook een debat, maar pas als er meer informatie beschikbaar is over de gebeurtenissen.

Wilders heeft een motie van wantrouwen aangekondigd tegen Grapperhaus, omdat hij hem verantwoordelijk houdt voor de vrijlating van de verdachte van de schietpartij. Die werd ondanks een fors strafblad onlangs op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie verzette zich daar niet tegen.