Klaver hint op samenwerking

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft dinsdagavond zijn hand uitgestoken naar regeringspartij D66. In het NOS-slotdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen sprak hij zich uit voor samenwerking. ,,Ik zoek de overeenkomst met D66″, zei hij. Volgens hem zit Nederland op progressieve samenwerking te wachten.

GroenLinks wordt gezien als een oppositiepartij die het kabinet na de verkiezingen aan een meerderheid kan helpen. Iedereen verwacht dat de regeringscoalitie haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt door de verkiezingen van woensdag. De nieuwe Statenleden bepalen in mei de samenstelling van de Eerste Kamer.

Klaver maakte zijn opmerking over samenwerking in een debatje met D66-leider Rob Jetten over internationale samenwerking. Jetten deed zijn best de verschillen op dit terrein te benadrukken. Maar volgens Klaver zijn er weinig partijen die op dit gebied zo dicht bij elkaar staan als D66 en de zijne. Alleen op het gebied van de vorming van een Europees leger ziet hij verschillen.