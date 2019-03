Nep-patholoog werkte na crash German Wings

De 58-jarige Peter B. uit Bennekom heeft met een vervalst medisch diploma gewerkt voor een internationale repatriëringsorganisatie en kwam onder meer in actie na de vliegramp met een toestel van German Wings in 2015 en een crash in Namibië. B. bekende dinsdag voor de rechtbank in Utrecht dat hij het diploma van de Universiteit van Amsterdam had vervalst. Hij deed ook (onjuist) voorkomen dat hij betrokken was bij het onderzoek naar de ramp met de MH17.

B. heeft volgens het OM ook de politieacademie, de GGD Gelderland-Midden en Kenyon International Emergency Services opgelicht. B. werkte voor de politieacademie als gastdocent forensische pathologie en schouwarts. Hij was voorzitter van de landelijke vereniging van obductie-assistenten en voerde het motto ,,I open corpses to close cases”. Bij de GGD ontstond argwaan toen bleek dat hij geen bloeddruk kon meten.

B. gaf als patholoog lezingen over de identificatie van slachtoffers na rampen. Hij zegt niet als patholoog te hebben gewerkt na de vliegrampen, maar als manager van de crashsites om te zorgen dat sporen daar werden veiliggesteld en lichamen zorgvuldig werden gerepatrieerd. Hij moest er onder meer regelen dat ,,de juiste onderdelen in de juiste kist gingen”.

Hij heeft ook als patholoog contact gezocht met nabestaanden van het enige Nederlandse slachtoffer van de German Wings-crash in de Franse Alpen. De moeder van het slachtoffer verklaarde emotioneel dat ze ,,niet meer weet wat waar is”.

B. zegt zich valselijk als patholoog te hebben voorgedaan om financiële problemen op te lossen. De rechter hield hem voor dat hij zich ook graag belangrijk voordeed.