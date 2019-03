Partijen ruziën over ‘Utrecht’ en campagne

De schietpartij in Utrecht van maandag verhit de gemoederen aan het Binnenhof. Politieke partijen maken elkaar over en weer verwijten.

De meeste partijen legden maandag de verkiezingscampagne stil, zodat alle aandacht kon uitgaan naar de gebeurtenissen in Utrecht. Dat Forum voor Democratie (FVD) toch een campagneavond liet doorgaan en daar de gevestigde politiek een deel van de schuld in de schoenen schoof, is veel Kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. Ook enkele tweets van PVV-voorman Geert Wilders, die maandagmiddag al de aanval opende op het kabinet en onomwonden spreekt van terrorisme, vallen slecht.

GroenLinks-leider Jesse Klaver verwijt FVD ,,smerige politiek”. Hij vindt het ,,ongepast en democratisch onfatsoenlijk” dat de partij van Thierry Baudet ,,VVD en CDA de schuld geeft”. Dat ,,hoort niet bij Nederland” en ,,haalt de verantwoordelijkheid weg bij degene die de trekker heeft overgehaald”.

Ook PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft zich geërgerd aan het optreden van Baudet en diens nummer 2, Theo Hiddema. Die laatste zinspeelde er maandag op dat de overige partijen de campagne stillegden om de opmars van Forum te stuiten. ,,De beelden uit het Kurhaus, waar Hiddema vooral zichzelf zielig vond ‘omdat de campagne nou net in zo’n lekkere flow zat’, waren stuitend. Het was een totaal gebrek aan empathie”, aldus Asscher.

De beschuldigende vinger van Baudet in de richting van CDA en VVD vindt Asscher ,,voorbarig” en ,,echt pijnlijk. Soms moet je even geduld hebben en je conclusie opschorten.”