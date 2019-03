Sportclub DESTO rouwt om omgekomen trainer

Op sportclub DESTO in Vleuten heerst grote verslagenheid nu duidelijk is geworden dat een van de slachtoffers in Utrecht een jeugdtrainer is van de voetbalvereniging. ,,Met grote verslagenheid en vol verbijstering hebben we het vreselijke nieuws ontvangen dat bij het schietincident van vandaag in Utrecht onze trainer van de teams JO19-1 en MO11-2 is omgekomen”, schrijft het bestuur op de website van de club.

De trainer was al langere tijd aan DESTO verbonden, zo schrijft het bestuur. ,,Waar hij zelf voetbalde, tenniste en daarnaast zijn beide zoons en dochter vol passie trainde.”

Net als veel andere sportclubs in Utrecht hield DESTO de deuren gesloten maandagavond. DESTO is een omni-sportvereniging met een voetbalclub, een tennisvereniging en jeu de boules.