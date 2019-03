Vlaggen halfstok, alle aandacht naar kinderen

Op scholen in Utrecht gaat dinsdag alle aandacht uit naar de ondersteuning en zorg voor kinderen, na de schietpartij maandag. ,,Het heeft heel veel indruk gemaakt op kinderen, in klassen wordt er met ze gesproken over wat er is gebeurd”, zegt een woordvoerster van de Stichting PCOU en de Willibrord Stichting, die in Utrecht en omgeving meer dan veertig basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs besturen.

Op het Christelijk Gymnasium (CGU), waar twee kinderen zitten van een vader die om het leven kwam bij de schietpartij, wordt gerouwd. Voor het opvangen van kinderen en om ze te helpen bij de verwerking zijn er interne begeleiders. ,,Er wordt met man en macht gewerkt om de rust te bewaren”, aldus de woordvoerster.

Iedereen in de stad Utrecht werd maandag gevraagd om binnen te blijven na de schietpartij. Dat verliep op scholen vrij rustig. ,,Op de scholen zelf was er geen angst of paniek”. Net als bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok bij Utrechtse scholen.