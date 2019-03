Vlaggen halfstok op overheidsgebouwen

De vlaggen bij overheidsgebouwen hangen dinsdag halfstok na de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht. De vlaginstructie geldt voor gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland.

De koninklijke standaard (vlag) die op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt gehesen, wordt dinsdag voorzien van een zwarte wimpel ten teken van rouw.

De vermoedelijke schutter Gökmen T. werd maandag na een klopjacht aangehouden in Utrecht. De politie hield ook nog een tweede verdachte aan. De betrokkenheid van deze persoon wordt nog onderzocht.