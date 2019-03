‘Woorden Wilders en Baudet niet aanvaardbaar’

De harde uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders en FVD-voorman Thierry Baudet over de bloedige aanslag in Utrecht zijn volgens premier en VVD-leider Mark Rutte ,,niet aanvaardbaar”. Rutte zei dat dinsdagavond in het NOS-slotdebat van de politieke leiders aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.

Wilders haalde aan het begin van dit debat opnieuw uit naar de traditionele regeringspartijen. Die zouden door hun immigratiebeleid verantwoordelijk zijn voor het drama in Utrecht. Baudet viel hem daarin bij.

Rutte onderstreepte – net als enkele andere partijleiders – zijn respect voor het ,,professionele optreden” van de hulpverleners in Utrecht. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het ,,goed dat we hier staan” na de gebeurtenissen van maandag. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen laat dat zien dat ,,democratie niet buigt voor terreur”.