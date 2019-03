Baudet ‘vindt dit leuk’

Als eerste reactie op de enorme verkiezingszege van Forum voor Democratie heeft kopstuk Thierry Baudet een opgestoken duim getwitterd, de zogenoemde like-duim.

De exitpoll van de NOS over de samenstelling van de Eerste Kamer geeft aan dat Forum voor Democratie vanuit het niets met 10 personen in de senaat komt met zijn 75 zetels. In het theater Figi in Zeist, waar ongeveer 400 mensen bij elkaar zijn op de verkiezingsbijeenkomst van Forum, is Baudet aanwezig. Hij heeft nog niet mondeling gereageerd op de grote winst voor de partij.