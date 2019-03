Biljetten op bij aantal stembureaus Rotterdam

De voorraad stembiljetten is op bij een aantal stembureaus in Rotterdam. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat nieuwe voorraden biljetten worden uitgereden. Iedereen die bij het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur in de rij staat kan nog stemmen. Wie na 21.00 uur aansluit, mag dus niet stemmen.

De gemeentewoordvoerder zegt dat het opraken van de stemmen onder meer het gevolg is van de hoge opkomst bij de stembusgang.

In Nijmegen waren op een stembureau ook kort geen stembiljetten meer. Die werden na enkele minuten aangevuld vanuit een nabijgelegen stemlokaal, zodat de mensen toch weer konden stemmen.