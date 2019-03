Charly T. krijgt 18 maanden jeugddetentie

De 17-jarige Charly T., is woensdag door een kinderrechter in Alicante veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie voor seksueel misbruik van twee Britse meisjes in een bungalowpark in Spanje. Dat meldt de juridische organisatie PrisonLAW, die de belangen van de Nederlandse scholier behartigt.

PrisonLAW laat op haar website weten dat de familie van T. zeer teleurgesteld is over het vonnis en zich gaat beraden op vervolgstappen. Robert Malewicz, de Nederlandse advocaat van T., acht de kans ,,zeker aanwezig” dat er een hoger beroep zal volgen. ,,Het is een ingewikkeld vonnis”, zegt hij. ,,We gaan nu studeren en met de Spaanse advocaat en cliĆ«nt overleggen of we beroep aantekenen.”

T. zat sinds augustus vorig jaar vast na een beschuldiging van seksueel misbruik van twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar in Spanje. De Spaanse justitie eiste vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling. Op 12 maart hief de rechter het voorarrest van T. op, waarna hij kon terugkeren naar Nederland.