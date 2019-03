Geldactie nu voor alle slachtoffers aanslag

De opbrengst van de inzamelingsactie voor de uitvaart van de 19-jarige Roos Verschuur, die omkwam bij de aanslag in Utrecht, was woensdagmiddag al bijna 85.000 euro. Er komt zoveel geld binnen dat haar buurvrouw, die de actie begon, heeft besloten het geld ook te geven aan alle andere nabestaanden en gewonde slachtoffers van de aanval. In totaal kwamen drie mensen om en meerdere mensen raakten gewond.

In eerste instantie werd de crowdfundingsactie begonnen voor de vader van Roos, die daarmee de uitvaart van zijn dochter kan betalen. Op Facebook laat de initiatiefneemster woensdag weten dat er genoeg donaties binnenkomen, waardoor ook andere betrokkenen financieel geholpen kunnen worden.

De 37-jarige Gökmen T. wordt ervan verdacht dat hij maandag het vuur opende in een tram op het 24 Oktoberplein. Inmiddels is ook een 40-jarige Utrechter opgepakt. Zijn betrokkenheid bij de aanslag wordt nog onderzocht.