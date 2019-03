Hiddema: een nieuwe lente, een nieuw geluid

Theo Hiddema kon zijn geluk na de exitpoll van de verkiezingen voor de Provinciale Staten niet op. ,,Mensen, wat een dag, Wat een dag. Een nieuwe lente is aangebroken, een nieuw geluid te horen”, zei het Kamerlid van Forum voor Democratie in Zeist.

,,Het kan niet mooier. Ik word er stil van”, vervolgde Hiddema. ,,Morgen zullen tientallen duiders en journalisten uitleggen hoe dit spektakelstuk tot stand is gekomen. Het is heel simpel. We hebben het hele land ‘platgelegd’. We hebben duizenden kiezers uitgedaagd om ons te ondervragen. Puur op basis van de inhoud zijn we gekozen.”