Krol: we kunnen nu op eigen benen staan

Henk Krol van 50Plus was woensdag blij met de kleine winst die zijn partij haalde bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op basis van de exitpoll gaat de ouderenpartij van 2 naar 3 zetels in de senaat.

,,50Plus bestaat nu tien jaar en we kunnen nu op eigen benen staan”, aldus Krol. ,,Ik ben heel blij met een niet te harde groei. In het begin groeiden we in verhouding heel snel. Dan krijg je veel problemen in je partij. Ik ben blij dat de rust is weergekeerd.”

Krol denkt niet dat 50Plus mensen is kwijtgeraakt aan Forum voor Democratie. ,,Ik denk dat dat vooral geldt voor partijen als de VVD en de PVV.” De partijleider van 50Plus feliciteerde Baudet maar waarschuwde hem ook. ,,Het is echt heel moeilijk om in zoveel provincies mensen neer te zetten. Het is bijna een garantie dat dingen fout gaan. Ik gun het hem oprecht, echt van harte.”