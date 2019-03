Luid geklap FVD bij eerste exitpoll

In Zeist, waar Forum voor Democratie (FVD), de verkiezingsuitkomst afwacht, klonk een enorm gejuich bij de bekendmaking van de eerste exitpolls van Zuid-Holland. Hoe meer traditionele partijen zetels moesten inleveren, des te harder werd er in het theater Figi in Zeist geklapt. Bij de winst van GroenLinks klonk een hard ‘boe’ uit de zaal. Bij de daling van de PVV en andere partijen in de provincie werd steeds luider geklapt.

Het theater is afgeladen vol. De aanwezigen zien de avond rooskleurig tegemoet. De voorman van de partij, Thierry Baudet, heeft zich nog niet laten zien.

Op de bijeenkomst zijn ongeveer 400 mensen aanwezig.