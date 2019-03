Annabel Nanninga, de nummer drie op de kieslijst van Forum voor Democratie voor de Eerste Kamer, is ,,ongelofelijk trots” op het resultaat van haar partij bij de provinciale verkiezingen. ,,In drie provincies, eerste, tweede en derde partij. Dank u wel”, aldus de fractieleider van FVD in de gemeenteraad van Amsterdam.

,,Ik ben ongelofelijk trots op het verhaal dat wij verteld hebben”, zei Nanninga. ,,En ook dat mensen vertrouwen hebben in ons verhaal.”