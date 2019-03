Nog geen klanten voor fietsende burgemeester

Burgemeester Rob Bats van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland is woensdagmorgen voor niks met zijn elektrische bakfiets naar het stembureau in het dorp Eesveen gefietst. Er had zich daar nog geen rolstoeler gemeld, die in de bakfiets van de burgemeester naar een stembureau een paar kilometer verderop gebracht wilde worden, zegt zijn woordvoerder.

Eesveen heeft maar één stembureau in een school. De deur van die school is te smal voor rolstoelen. Om de deur speciaal voor de verkiezingen te verbreden is te duur. Aangezien gemeenten sinds dit jaar verplicht zijn om ervoor te zorgen dat elk stembureau voor iedereen toegankelijk is, beloofde Bats begin deze maand dat hij rolstoelers in Eesveen persoonlijk naar een ander bureau zou brengen.

,,De burgemeester staat de hele dag klaar. Zodra zich een rolstoelgebonden kiezer in Eesveen aandient, stapt hij weer op de bakfiets”, belooft de gemeente.