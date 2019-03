Opkomst Utrecht veel hoger dan in 2015

In Utrecht zijn bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten veel meer mensen gaan stemmen dan de vorige keer. De opkomst lag op 60,6 procent. In 2015 was dat nog 48,8 procent.

Utrecht laat van de vier grootste steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ver achter zich. Mogelijk dat de hogere opkomst deels komt door de ernstige gebeurtenissen van maandag. Gökmen T. schoot in een tram bij het 24 Oktoberplein drie mensen dood. Vijf anderen raakten gewond.

Na de aanslag in Utrecht legden de meeste politieke partijen hun verkiezingscampagnes stil. Dinsdag werden de campagnes, op een ingetogen manier, hervat.