Rijen bij stembureaus stations

Op stations is het woensdag druk met mensen die hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. ,,Van de vier grote steden is het in Utrecht het drukst. Daar staan sinds het begin van de ochtendspits rijen met mensen voor de twee stembureaus”, zegt een woordvoerder van de NS. ,,Maar het lijkt allemaal soepel te verlopen”.

Op 68 treinstations in het land kunnen mensen hun stem uitbrengen. Reizigers kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een geldige stempas en een identiteitsbewijs. Station Castricum had woensdag de ‘primeur’, daar ging het stembureau in de bloemenkiosk open om 00.00 uur.

Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006. Het is altijd erg druk bij deze stembureaus.