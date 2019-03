Rustig bij nachtelijk stembureau Castricum

Het stembureau in Castricum waar vanaf middernacht gestemd kon worden, heeft tot nu toe zeventien stemmers over de vloer gehad. Het stembureau op het station van de Noord-Hollandse plaats was de eerste plek waar woensdag gestemd kon worden voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Hans van Schoor, die de hele nacht in het stembureau zit, is toch tevreden. ,,Kiezers zijn er blij mee. We hadden een man die om 8.00 uur het vliegtuig moest hebben. Die kon bij ons stemmen.”

Van Schoor had ook niet verwacht dat het echt druk zou worden. ,,Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar, begon het om 6.00 uur te lopen.”

De meeste kiezers stemden het eerste uur van de dag, zegt Van Schoor. ,,Daarna was het erg rustig. Nu druppelen de eerste mensen binnen die nog voor hun werk willen stemmen.”

Overdag laat Van Schoor het stemlokaal op het station overigens even aan anderen over, dan rijdt hij met een mobiel stembureau door Castricum langs onder meer verzorgingshuizen.