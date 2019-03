Thieme blij met ‘gestage groei’ PvdD

Marianne Thieme is blij dat haar Partij voor de Dieren ,,een gestage groei” laat zien bij de provinciale verkiezingen, ook gezien ,,het politieke slagveld” dat de stembusgang teweeg heeft gebracht. De PvdD, die voor het eerst in alle provincies meedeed, gaat op basis van de exitpolls van twee naar drie zetels in de Eerste Kamer.

,,Ik vind het geweldig dat de groene politiek heeft gewonnen”, zei Thieme, ook verwijzend naar de flinke winst van GroenLinks. Dat de klimaatsceptici van Forum voor Democratie de grootste winnaars lijken te worden, schrijft ze toe aan proteststemmen van mensen die ,,slachtoffer zijn geworden van het beleid van dit kabinet”.