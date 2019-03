Baudet: stupiditeit onbenul Rutte afgestraft

De stupiditeit van ,,onbenul” Mark Rutte is afgestraft nu Forum voor Democratie (FVD) in één klap bijna ,,de grootste partij van het land is geworden”. Dat is net op tijd om de bedreigde beschaving in Nederland te redden, zegt FVD-leider Thierry Baudet.

FVD verzamelt volgens exitpolls zoveel zetels in de Provinciale Staten dat de nieuwkomer tien senatoren naar de Eerste Kamer mag sturen. Alleen de VVD heeft er meer.

Die overwinning was hard nodig om ,,het land weer van ons te maken en een eind te maken aan het tijdperk van morele, politieke en culturele capitulatie”, aldus Baudet.