D66 verliest vrijwel overal

Vier jaar geleden boekte D66 een grote winst bij de Statenverkiezingen, maar op woensdag was dat helemaal anders. De partij leed nederlaag na nederlaag na nederlaag.

Enkele tientallen gemeenten hebben nog geen uitslag doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Maar de ongeveer driehonderd uitslagen die tot nu toe bekend zijn, zijn vrijwel zonder uitzondering negatief voor D66. In Venray stijgt de partij van 11,5 procent naar 12,6 procent. Op Urk stijgt de partij van twaalf naar vijftien stemmen, wat betekent dat de partij op 0,2 procent blijft staan. In alle andere gemeenten zakt D66.

In Utrecht is de klap vooralsnog het grootst. Vier jaar geleden was D66 daar de grootste partij met 25,6 procent van de stemmen, ongeveer twee keer zo veel als concurrenten GroenLinks, VVD en PvdA. Woensdag bleef de partij steken op 14,5 procent, ongeveer de helft van winnaar GroenLinks. Ook in Amersfoort en Arnhem verloor D66, evenals in Wageningen, thuisstad van oud-partijleider Alexander Pechtold.