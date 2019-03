Dijkhoff: samenwerking kan met iedereen

De VVD is bereid met iedere partij samen te werken in de Eerste Kamer, waar de coalitie haar meerderheid heeft verloren. Dat benadrukt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff na de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij Forum voor Democratie in één klap de meeste stemmen trok.

De VVD kan samenwerken met iedere partij die zich constructief opstelt. Het zal vooral over de inhoud gaan, aldus Dijkhoff, die met zijn partij licht verloor en tweede is geworden.

De VVD bekijkt per wetsvoorstel welke partij wil meepraten of niet. Dijkhoff zet niet in op een vaste gedoogpartner uit de oppositie, waarmee permanent zaken wordt gedaan.

Hij noemde het ,,niet zo prettig” dat de VVD slechts tweede is geworden.