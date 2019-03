Een op de vijf kiezers in Vlaardingen heeft op Forum voor Democratie gestemd. De partij werd vanuit het niets de grootste in de gemeente. Vier jaar geleden kreeg de PVV de meeste stemmen in de Zuid-Hollandse plaats, maar de partij van Wilders werd er ongeveer gehalveerd, De VVD werd woensdag tweede in Vlaardingen. GroenLinks ging vooruit, D66 en CDA verloren terrein.

Forum voor Democratie is ook in Uitgeest, Doesburg, Harlingen, Roosendaal en Zandvoort de grootste geworden.